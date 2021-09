Tragedia sfiorata all’hub vaccinale di Modica

Momenti di paura stamattina all’hub vaccinale di Contrada Beneventano a Modica. Un signore si è presentato nella struttura mentre i figli lo attendevano in auto. Improvvisamente è arrivata una donna con in braccio un bambino che era scuro in volto perché colto da malore. La donna gridava, era nel panico assoluto, mentre nella struttura sanitaria è sceso il gelo ed il silenzio più assoluto. Immediato l’intervento di un

Medico, il dottore Angelo Gugliotta, che ha praticato una serie di massaggi fino a quando il minore non si è rianimato tra le lacrime di

molti ed il forte sospiro di sollievo di tutti i presenti.

