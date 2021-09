Proseguono a Ragusa i lavori del Congresso Nazionale Airm

Proseguono anche oggi i lavori del XXVII congresso nazionale dell’Associazione italiana di radioprotezione medica in fase di svolgimento, sino a domani, al Mediterraneo Palace di via Roma a Ragusa. L’Airm è un’associazione di carattere scientifico e professionale, fondata nel 1977, che riunisce i medici italiani che svolgono attività di tutela della salute degli esposti a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La quinta sessione del congresso, in programma oggi pomeriggio, sarà dedicata alla trattazione di un argomento sempre attuale in radioprotezione medica: quello delle tireopatie, con tutte le connesse problematiche di ordine diagnostico, clinico e di valutazione dell’idoneità dei lavoratori. In chiusura, domani, un’ampia sessione sarà dedicata agli aggiornamenti in tema di esposizione alle radiazioni non ionizzanti: saranno presentate le nuove linee guida Airm per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a Cem e saranno approfonditi diversi aspetti critici riguardanti i rischi per la salute, veri o presunti, attribuiti all’impiego dei telefoni cellulari, compresi aggiornamenti sulla nuova tecnologia 5G ed incursioni in interessanti territori collaterali riguardanti la sicurezza alla guida con telefoni cellulari e le possibili alterazioni comportamentali tipiche della “smartphone addiction”. Domani, dalle 9 del mattino, a occuparsi di telefonia cellulare e rischi per la salute saranno: Daniele Franci che si soffermerà su “La nuova piattaforma 5G”; Fabriziomaria Gobba e Alberto Modenese che parleranno di “Telefoni cellulari e tumori: quali evidenze?”; Roberto Moccaldi, presidente nazionale Airm, che affronterà il tema “Telefoni cellulari e malattie professionali: un caso tutto italiano”. Le altre problematiche sanitarie della telefonia cellulare saranno trattate da: Alessandro Rodolico che si occuperà de “La Smartphone addiction” e Angelo Tancredi che affronterà il tema “L’uso dei telefoni cellulari durante la guida”.

