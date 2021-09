Incontro in Prefettura a Ragusa col sindaco di Pozzallo e cooperativa Pegaso

In data odierna si è svolta una riunione, convocata dal Prefetto di Ragusa, sul tema dell’inizio del servizio della manutenzione affidata alla “Cooperativa Sociale Pegaso”.

All’incontro ha partecipato il Sindaco di Pozzallo, i rappresentanti della cooperativa e le organizzazioni sindacali.

L’incontro si è reso necessario per dirimere alcune questioni riguardanti degli obblighi contrattuali e principalmente la clausola sociale che impone alla Ditta affidataria di confermare i lavoratori del precedente appalto.

I titolari della cooperativa si sono riservati di presentare una proposta all’Amministrazione comunale e alle sigle sindacali.

Il Sindaco ha evidenziato che i lavoratori debbono essere tutti pozzallesi e con un minimo di esperienza del Settore.

Il Prefetto Ranieri si è impegnato a convocare un altro incontro la settimana prossima per addivenire ad una soluzione equa e che rispetti tutte le norme di legge.

Salva