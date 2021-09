Basket. Marzia Tagliamento nuovamente nella Passalacqua Ragusa

Dopo i primi giorni di allenamenti differenziati, Marzia Tagliamento, dalla giornata di ieri è tornata a lavorare in gruppo della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket, insieme alle compagne ed è dunque nuovamente a disposizione di coach Recupido. Un recupero importante quello della forte esterna biancoverde, al quale ha contribuito in maniera considerevole lo staff medico della Passalacqua Ragusa, con a capo il dott. Antonino Nicosia, il centro Salus di Ragusa e il preparatore atletico Paolo Modica. Sempre da ieri pomeriggio, intanto, è arrivata in città Nicole Romeo che oggi si unisce alla squadra per gli allenamenti. Nei prossimi giorni, infine, tutto il gruppo traslocherà al Palaminardi che è stato liberato dall’Asp.

