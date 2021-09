Il Comune di Ragusa patrocina mostra dell’artista Clara Calì

Aprirà i battenti l’11 settembre prossimo, alle ore 18,30, presso l’auditorium San Vicenzo Ferreri di Ragusa Ibla, la vernissage “ Paesaggi attraverso i miei occhi” mostra personale dell’artista ragusana Clara Calì.

L’evento culturale gode del patrocinio del Comune di Ragusa che ha messo a disposizione uno dei suoi più prestigiosi immobili presenti nel cuore nel centro storico di Ibla.

Clara Calì, pittrice di grande talento ha partecipato a diverse mostre e collettive tenute a Ragusa, Roma, Milano, Bologna Budapest ed altre città italiane ed estere. Inizia la sua attività come allieva del prof. Oscar Spadola e dal 1976 frequenta lo studio del Maestro Giovanni Di Natale.

Nel pieghevole che è stato predisposto in occasione della mostra che sarà visitabile dall’11 settembre al 19 settembre tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 23 e la domenica dalle ore 18 alle ore 23, sono presenti diverse recensioni di autorevoli critici d’arte. Tra queste Monica Ferrarini parlando delle opere della Cali, tra l’altro, scrive: “L’artista riesce a trasporre su tela l’incanto surreale della natura, è capace di captare il fascino di atmosfere sospese e silenti dove non c’è traccia dell’uomo ma solo la maestosità di un paesaggio colto nella sua espressione più vera”.

Salva