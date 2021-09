Il Ragusa calcio presenta la nuova stagione sportiva

L’Asd Ragusa calcio 1949 sta coltivando un progetto importante per la stagione 2021-2022. Lo hanno ribadito i responsabili del sodalizio azzurro in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo anno sportivo tenutasi nella sede di Nova Quadri, uno degli sponsor di punta delle aquile azzurre. Erano presenti il vicepresidente Alberto Ribellino, il direttore generale Alessio Puma, il direttore dell’area tecnica Graziano Strano e il direttore del marketing Antonio Licitra. A fare gli onori di casa Ciro Lambro di Nova Quadri. “Quest’anno – ha detto Ribellino – non ci possiamo nascondere, c’è un progetto di un certo spessore, la squadra è costruita per fare bene e quindi con l’aiuto di tutti puntiamo a fare bene”. “Già l’anno scorso – ha affermato Lambro – abbiamo dato fiducia a questo gruppo, anche se non come main sponsor. Abbiamo però avuto modo di conoscerlo meglio e di apprezzare la qualità del lavoro. Ci siamo reincontrati prima della stagione e abbiamo appurato che il progetto era importante, era serio e quindi abbiamo deciso di sposarlo in modo più convinto. Noi saremo molto vicini al Ragusa calcio, speriamo di potere assistere alle partite, cosa che non è stata possibile lo scorso anno”. A presentare il management è stato il direttore generale Alessio Puma. Lo stesso ha sottolineato che si punta a migliorare il quinto posto della passata stagione e per questo sono arrivate due figure nuove come Strano e Licitra. “Sulla maglia – ha affermato Licitra – abbiamo voluto richiamare l’identità della città con la Cattedrale di San Giovanni Battista da una parte e il Duomo di San Giorgio dall’altra. Una scelta non casuale, ma voluta. Volevamo che la ragusanità potesse esprimersi in maniera più evidente rispetto al passato. Il Ragusa ai ragusani è il leit motiv di questa nuova avventura”. A chiudere gli interventi è stato il direttore dell’area tecnica Strano che ha comunicato che la società è sul mercato per reperire un forte centrale dopo la scelta di lasciare libero Giuseppe D’Arrigo. “Di concerto con il tecnico – ha spiegato – abbiamo preso gente di categoria. Sappiamo che ci sono due corazzate come Igea Virtus e Taormina ma cercheremo di non sfigurare”. Il Ragusa ha ripreso già lunedì gli allenamenti in vista della gara di domenica con la Virtus Ispica in programma allo stadio Aldo Campo alle 15,30, con il ritorno degli spettatori.

