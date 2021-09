Scicli. Incontri letterari a cura delle Case delle Donne

Quattro appuntamenti per dare spazio e voce alle donne. Dialogheremo con autrici e autori di libri molto diversi tra loro, che raccontano la figura della donna nelle sue diverse sfaccettature.

Gli incontri si svolgeranno all’anfiteatro Sette Fratelli Cervi, quartiere Jungi, alle ore 20.30.

Iniziamo mercoledì 1 settembre con “L’amore non uccide” di Guglielmo Burletti, un romanzo che racconta una “normalissima” storia d’amore, sfociata, purtroppo in un femminicidio. L’autore dialogherà con Resi Iurato.

Il secondo incontro, mercoledì 8 settembre, sarà dedicato a due giovani poetesse che presentano i loro primi libri: “Piccole Morti” di Lisa Pitrolo e “Solchi” di Roberta Butera. Dialogheranno con le poetesse le psicologhe Teresa Ferraro e Shana Arrabito.

Mercoledì 15 settembre presenteremo “La scelta negata” di Patrizia Maltese. Un racconto sul diritto all’aborto nel paese dell’obiezione. Dialogherà con l’autrice Maria Carmela D’antiochia.

L’incontro di chiusura si terrà sabato 25 settembre, sempre alle ore 20,30, con “Son tornate – Racconti di mestruazioni ed altri tabù”. Un progetto corale, per parlare in modo divertente e scanzonato di uno dei grandi tabù del mondo femminile. La curatrice Serena Maiorana dialogherà Federica Schembri.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, nel rispetto della normativa vigente sul covid-19. Si raccomanda mascherina e greenpass.

Sarà possibile intervenire al dibattito.

Gli incontri sono stati ideati da Casa delle Donne di Scicli, rientrano nel calendario estivo del Comune di Scicli, che patrocina l’iniziativa. Si ringrazia Fioreria Annalisa e Casa delle Culture per il supporto tecnico.

Calendario

Mercoledì 1 settembre ore 20,30 “L’amore non uccide” di Guglielmo Burletti dialogherà con l’autore Resi Iurato

Mercoledì 8 settembre ore 20,30 “Piccole Morti” di Lisa Pitrolo e “Solchi” di Roberta Butera, dialogheranno con le poetesse le psicologhe Teresa Ferraro e Shana Arrabito

Mercoledì 15 settembre ore 20,30 “La scelta negata” di Patrizia Maltese, dialogherà con l’autrice Maria Carmela D’antiochia

Sabato 25 settembre ore 20,30 “Son tornate” a cura di Serena Maiorana, Federica Schembri dialogherà con la curatrice e autrici.

La Casa delle Donne di Scicli è un’associazione no profit, basata sull’uguaglianza dei diritti e sulle pari opportunità. Nata dall’idea di alcune donne incontratesi l’8 Marzo 2017, si è costituita pochi mesi dopo. Si ispira ai principi di non violenza, tutela i diritti inviolabili della persona ed agisce ai fini di promozione sociale, civile, culturale e scientifica.

Salva