Ha preso il via anche in provincia di Ragusa la campagna Cisl sulla vaccinazione. Lo comunica la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, che spiega: “Per la Cisl vaccinarsi è un dovere morale e civile verso sé e gli altri, l’arma migliore per sconfiggere il virus e uscire dalla crisi sanitaria ed economica. Il nostro sindacato è pronto a sostenere la svolta sull’obbligo vaccinale per tutti, prerogativa che, secondo la nostra Costituzione, attiene solo al Governo e al Parlamento e che non può essere scaricata sulle relazioni industriali. Compito delle parti sociali è aggiornare e migliorare i protocolli per la gestione degli spazi comuni in tutte le aziende, comprese le mense, e per rilanciare le somministrazioni del vaccino nei luoghi di lavoro”. La campagna consiste in una serie di banner promozionali con il claim “Vaccino, unica via”. E poi viene rilanciato lo slogan: “Battere il Covid per ripartire insieme si può e si deve. Ognuno faccia la sua parte”. Per Carasi non possono esserci dubbi: “Tutti, sempre di più, stiamo comprendendo che senza vaccinazione non si può andare da nessuna parte. E quindi vogliamo sensibilizzare i lavoratori e le lavoratrici che ancora non l’hanno fatto a vaccinarsi. D’altronde, le possibilità, in questa fase, sono davvero numerose. Perché non approfittarne?”.

