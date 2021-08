Vittoria Calcio. Turno di Coppa Italia, Barravecchia: “Soddisfatto”

Primo impatto positivo per il Club Calcio Vittoria 2020, che dopo mesi di inattività è sceso in campo contro la formazione gelese, match valido come primo turno di Coppa Italia, allo stadio Vincenzo Presti.

2- 1 il risultato finale, ma che fa ben sperare per il futuro.

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra- le parole del Direttore Generale Salvo Barravecchia- “Ciò che ha caratterizzato l’incontro è stata la compattezza dell’intero gruppo. I problemi ci sono stati e ci sono: non possiamo utilizzare lo stadio e siamo costretti ad allenarci all’Emaia, la preparazione è iniziata la stessa settimana del primo turno di Coppa Italia, quindi senza una vera e propria forma fisica da parte dei ragazzi. Se poi aggiungiamo la situazione pandemica che sta colpendo Vittoria con l’alto numero di contagiati, il risultato di ieri ci fa ben sperare. La squadra ha delle potenzialità, io sono il primo che credo in loro. Un grazie a tutti loro, e un applauso ai nostri meravigliosi Under che hanno esordito in maglia Biancorossa, rivelandosi giocatori di esperienza nonostante la giovane età: Busacca, Consalvo, Lombardo, Di Falco e soprattutto Barresi, che ha fatto anche gol”.

Nel frattempo, la società Biancorossa ufficializza il nuovo allenatore, che guiderà la prima squadra per questa stagione 2021/2022.

Si tratta di Santo Mazzullo, catanese, classe 1970, con alle spalle un curriculum di esperienza: Serie D con Troina, Isernia e Orlandina; Eccellenza con Città Castello, Sansovino, Promozione con Serino (Avellino), inoltre già allenatore del Catania Beach Soccer Under 20.

Per il Vittoria, si tratta di un nome prestigioso, che può solo migliorare e perfezionare le capacità dei Biancorossi.

“Il primo contatto è avvenuto proprio col Dg Barravecchia- ha dichiarato mister Mazzullo- E ho detto subito di Sì. Al Vittoria, sia per il blasone che per il grande seguito dei tifosi, non si può rinunciare. La categoria è relativa, io guardo sempre il progetto. Dopo aver incontrato la società, ho capito che il progetto è abbastanza serio ed importante. Mi aspetto di trovare una squadra che ha la mia stessa voglia di fare bene, ovvero di mettersi a mia disposizione affinchè Vittoria possa tornare dove merita. Riguardo il match di ieri, ho parlato con il Dg Barravecchia e il Team Manager Frasca e mi hanno riferito che nonostante la squadra abbia cominciato da poco non ha sfigurato, anzi…

Da domani inizia la stagione del Club Calcio Vittoria”.

