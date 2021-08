Come ottenere traduzioni di documenti medici

Le traduzioni di documenti medici rivelano essere tra i più richiesti dalle persone che contattano un’agenzia specializzata in traduzioni, senza però aver bisogno di testi a livello lavorativo o per un business. Bisogna però ammettere che si tratta di un campo un po’ particolare. Non si può certo rischiare di ottenere traduzioni mal fatte su un settore delicato come quello della medicina!

Come ottenere le migliori traduzioni mediche

Sicuramente devi cercare degli esperti che possono garantirti la traduzione del tuo documento medico nella lingua che ti serve e che sono davvero madrelingua. Se invece hai bisogno di tradurre ad esempio una ricerca scientifica in più lingue, allora ti serve un’agenzia di comunicazione che collabora con un numero piuttosto elevato di traduttori, così da ottenere anche 150 combinazioni linguistiche.

Oltre a questo però i traduttori devono anche essere specializzati nelle traduzioni scientifiche, così da garantire a cliente un lavoro affidabile, autentico e di ottima qualità. Essere traduttore infatti significa anche essere capaci di cogliere le sfumature si di una lingua, ma anche di un singolo tema trattato.

Tipi di traduzioni mediche

Traduzioni cartella clinica: hai bisogno di far tradurre la tua cartella clinica perché vuoi andare in un ospedale estero per esempio. Cerca un traduttore che, oltre alle qualità precedentemente descritte, è anche fortemente rispettoso della privacy.

Traduzione ricerca clinica: una ricerca medica innovativa ha bisogno di essere divulgata in tutto il mondo e quindi, necessita di più traduzioni possibili e in varie lingue. Poter tradurre pubblicazioni scientifiche infatti significa condividere alcuni importanti progressi raggiunti e ottenere allo stesso tempo prestigio non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Traduzioni farmaceutiche: anche le traduzioni farmaceutiche e mediche in generale consentono di diffondere informazioni importanti nel mondo, portando alla crescita in abito scientifico.

Traduzione giurata di certificati: potresti aver bisogno di una traduzione giurata di atti medici con certificazione di accuratezza del servizio.

Devi assicurarti di affidare la tua traduzione a un madrelingua prima di tutto. Questo perché solo chi conosce alla perfezione una lingua può coglierne ogni tipo di sfumatura.

I traduttori, soprattutto quando si parla del campo medico, devono essere specializzati. Così da non correre il rischio di avere tra le mani testi non precisi.

I traduttori dovrebbero possedere la certificazione ISO 17100:2015, grazie alla quale tu ottieni una più alta garanzia che il servizio linguistico è di alta qualità.

Risposte veloci sono importanti quando c’è da svolgere questi tipi di lavori. Di conseguenza la prima cosa che dovresti fare è testare il servizio clienti. Già in fase di preventivo una risposta rapida è un buon segnale e non va sottovalutata.

Traduzioni rapide poi possono rappresentare un fattore di scelta importantissimo, soprattutto se hai urgenza a tradurre a tua cartella medica. In poche ore potrai averla tradotta in tante lingue differenti!

Salva