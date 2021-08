Successo a Ragusa per i vent’anni dei Gira, vota e furria

Un excursus a cavallo di due decenni, un viaggio in musica per raccontare e raccontarsi. Una girandola di cover, successi senza tempo che hanno entusiasmato il pubblico. E’ stato il leit motiv della serata dedicata alle sette note che, tenutasi sabato sera, nel contesto di Palco di stelle, rassegna d’arte e intrattenimento, è stata animata da Amedeo Mazza e dal suo storico gruppo, quello dei Gira, vota e furria. Oltre due ore di buona musica che hanno rappresentato un viaggio compiuto negli ultimi vent’anni, da quando, cioè, la band ha mosso i primi passi in provincia di Ragusa, dimostrando di essere molto apprezzata per maestria, simpatia ed empatia con il pubblico. La stessa empatia che ha costituto il registro principale con cui è andato avanti lo show di sabato che ha saputo indirizzare i presenti verso l’unica strada possibile, quella di divertirsi cantando. Amedeo Mazza, grande istrione del gruppo, ha saputo catalizzare l’attenzione dei presenti con i suoi aneddoti e, soprattutto, incitando gli spettatori a seguirlo nell’esecuzione dei brani più celebri. “Ancora una volta – commenta il direttore artistico, Maurizio Nicastro – uno spettacolo che ha saputo andare oltre, ha abbattuto l’immaginaria barriera esistente tra i protagonisti sul palco e il pubblico, facendo sì che l’evento trasformasse in un tutt’uno la partecipazione a questa serata musicale. Con la loro verve, i Gira, vota e furria, hanno raccontato per di più la storia che li ha caratterizzati, sono stati in grado di muoversi lungo l’unica direzione possibile che era quello di fare divertire e di fare trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento a chi era intervenuto”. La rassegna prosegue domani, martedì 31 agosto, sempre all’anfiteatro di Poggio del sole hotel a Ragusa, con serata cabaret e la frizzante comicità di Eduardo Saitta in “Grandi e vaccinati”. Inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso 12 euro con green pass. Info e prenotazioni al 333.4183893.

