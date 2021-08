Atletica. Il “Castello Città di Modica”incide il nome ad Enna

Tre medaglie d’oro, due d’argento una di bronzo. Sono il bottino conquistato dalla società podistica ” Il Castello Citta’ di Modica” al 45′ Campionato Regionale Individuale Master, svoltosi a Enna nei giorni 28/29 Agosto. Con soli quattro atleti in gara, il sodalizio modicano del presidente-allenatore Carlo Adamo, ha saputo farsi valere. Il fortissimo Giorgio Bandino si è aggiudicato due primi posti di categoria, campione regionale, nei 100 e nei 200 metri piani. Nella marcia, sulla distanza dei 5 km, Carmelo Cappuzzello (allenato da Sasa’ Giannone) ha conquistato il titolo di campione regionale, alla sua prima gara. Eccellente la prestazione di Pippo Vindigni, con due secondi posti (medaglia di argento nei 1500 e nei 5000). Un po’ in ombra Enzo Di Raimondo, che si è dovuto accontentare di un terzo posto nei 1500, medaglia di bronzo e di un quarto posto nei 5000. Buona la prestazione del giovane Francesco Mezzasalma, che in una gara di contorno, si è cimentato sugli 800 metri.

Salva