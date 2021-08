Modica Calcio: buona la prima e avanti tutta!

La gara, disputata allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa ha visto I tigrotti del Modica Calcio contro il Pro Ragusa sofferenti nella prima parte del match, per poi far valere le ottime capacità tecniche e l’entusiasmo dirompente. Tutto questo ha permesso di iniziare nel miglior modo la stagione sportiva 2021/22. La vittoria contro il Pro Ragusa assicura al Modica Calcio il passaggio al turno successivo di Coppa Italia.

La nuova compagine modicana, dopo un inizio rischioso, che ha visto i rossoblu in svantaggio fin dal 10’ del primo tempo, con il gol di Giovanni Puma, è riuscita ad affermarsi sulla formazione ragusana di mister Giglio, new entry nel campionato di Promozione.

Il secondo tempo inizia molto bene per il Modica, al 58’ ristabilisce la parità con il goal di Toscano, che in modalità aereo mette a segno il punto del pareggio, riportando tutto come prima. L’azione di Toscano dona vitalità ai giovani di mister Betta, che si impegnano a ribaltare il risultato e ci riescono al 60’ con Coria su rigore. Il vantaggio maturato in pochi minuti, da l’energia giusta ai rossoblu che diventano i padroni del terreno di gioco, destabilizzando i ragusani. Al 78’ è di nuovo Pablo Coria a mettere a segno il 3-1, sempre su rigore. I modicani chiudono in bellezza al 90’ con un goal di Peluso, che realizza il suo primo goal con la maglia del Modica Calcio.

La gara giocata ieri tra Pro Ragusa e Modica Calcio ha visto quest’utlima squadra risalire la cima con serenità e mente lucida, conducendo alla vittoria nonostante l’emozione dell’esordio per molti, dunque buona la prima e avanti tutta!

La gara di ritorno è prevista domenica prossima al Vincenzo Barone.

