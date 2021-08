Ispica. Ordigno da rimuovere nel mare di Punta Cirica

Segnalati nella zona di mare antistante Punta Ciriga/Scoglio lannuzzo del Comune Ispica a circa 750 metri dalla riva su fondali di circa 8 metri sono stati rinvenuti

presunti oggetti metallici di possibile natura esplosiva.

Fino all’avvenuto recupero, rimozione e messa in sicurezza” degli oggetti in questione è vietato a persone, mezzi e unità navali nel raggio di 100 metri dal punto indicato, accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione; effettuare attività d’immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare qualunque attività non espressamente autorizzata dalle autorità marittime in quell’area. Ancora non sono stati resi noti tempi e modalità relativi alla bonifica dell’area.

