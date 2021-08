Domenica Sagra del pane e dei sapori monterossani

Tutto pronto per la Sagra del pane e dei sapori monterossani edizione 2021. Dopo lo stop dell’anno scorso per via delle restrizioni COVID, riprende la tradizionale kermess culinaria organizzata dall’Amministrazione comunale che si svolgerà domenica 29 agosto con inizio alle 18,30 in piazza San Giovanni . Verrà distribuito pane casereccio che sarà condito con olio, origano e pomodoro secco meglio conosciuto come u “capuliato”.

In più ci sarà la possibilità di degustare della pasta casereccia cucinata secondo le tradizionali ricette contadine. Sarà presente lo chef Salvatore Lia con l’iniziativa “ Chef per un giorno”. Saranno presenti altri stand che proporranno prodotti caserecci per la degustazione. Quest’anno l’inizio della Sagra sarà caratterizzato dalla sfilata del Gruppo Tamburi e dalla apertura dei Mercatini Artigianali. Alle 21,30 sempre in piazza San Giovanni si esibirà uno spettacolo musicale. Si prevede tanta affluenza . Tutto si svolgerà nell’ambito dei criteri di sicurezza anti COVID predisposti.

Salva