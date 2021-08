Incidente stradale sulla Vittoria-Scoglitti. Auto tra gli alberi

Ennesimo incidente della strada sulla Vittoria-Scoglitti. In questo caso si è trattato di un sinistro autonomo con un’auto che si è prima ribaltata e poi è ha concluso la sua folle corsa tra gli alberi che si trovano ai bordi della carreggiata, rimanendo bloccata tra gli stessi. Due 25enni, un ragazzo e una ragazza sono rimasti feriti e immediatamente trasportati al “Guzzardi” tramite il 118 accorso sul luogo. Per estrarre l’auto si è ritenuta necessaria un’autogru dei Vigili del fuoco per poterla estrarre in quanto appunto intrappolata tra gli alberi.

