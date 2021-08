Perù. Precipita in un orrido autobus minatori: 16 i morti

Ennesima tragedia sulle impervie, e potremo aggiungere impercorribili, strade dell’acrocoro andino. A farne le spese come sempre negli ultimi 6 mesi, i minatori che si apprestavano a ritornare nelle loro case nella città di Cusco. Il mezzo trasportava i lavoratori fine turno, della compagnia mineraria Las Bambas. L’autobus, è precipitato nel vuoto per oltre 200 metri, nell’area centro meridionale delle Ande. L’incidente è stato causato da un errore di guida dell’autista nei pressi di Huallpachaca, ha riferito la polizia locale. “Esprimiamo il nostro profondo dolore per i defunti ed esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle famiglie colpite “, ha affermato in una nota l’unità mineraria di Las Bambas.

