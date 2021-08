Ragusa. Veteran car club sospende manifestazioni di punta

“Riteniamo che in una fase così delicata, in cui si rischia di compromettere la salute degli altri, ci voglia la massima attenzione. Ecco perché, dopo una riunione d’urgenza del consiglio direttivo, abbiamo deciso di sospendere con effetto immediato l’organizzazione delle due nostre manifestazioni di punta, vale a dire l’Autogiro della provincia di Ragusa, che avrebbe celebrato la XXV edizione, e Moto storiche nel barocco ibleo di cui, invece, era programmata la XVI edizione”. Così il presidente del Veteran car club ibleo, Antonino Provenzale, rispetto alle iniziative che erano in programma lungo le strade della provincia iblea una, quella delle quattroruote, il 4 e il 5 settembre, l’altra, quella delle moto, l’11 e il 12 settembre. “Ci dispiace moltissimo per gli appassionati – afferma Provenzale – e ci rammarichiamo soprattutto per chi già ci aveva contattato per partecipare. Ma riteniamo che rispetto alla salute non si possa derogare per cui, nonostante avessimo chiesto a tutti i partecipanti il green pass e il rispetto delle regole antiCovid, meglio così. Ci saranno altri momenti in cui sarà possibile tenere con la dovuta serenità e con il piacere di stare assieme, le due kermesse motoristiche in questione”.

Salva