Covid. Comiso e Vittoria in zona arancione

Comiso e Vittoria in zona arancione.?Mentre tutta la Sicilia si appresta a tornare in zona gialla con l’’ordinanza n. 86 firmata in serata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, vengono introdotte le restrizioni da “zona arancione”, previste dalla normativa nazionale, per i due iblei.

Il provvedimento entrerà in vigore da sabato 28 agosto e durerà, al momento, fino a lunedì 6 settembre compreso. La decisione si è resa necessaria per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti.

Salgono dunque a 4 i comuni in arancione visto che con Comiso e Vittoria dell’elenco fanno parte anche Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e Barrafranca nell’Ennese.

Ormai è praticamente certo: la Sicilia da lunedì sarà in zona gialla. Resta in bilico invece la Sardegna. Il passaggio di fascia della Sicilia, che lascerà così la zona bianca – secondo quanto si apprende – sarà decretato ufficialmente domani dopo l’esame dei dati della cabina di regia.



