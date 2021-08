Ragusa. Sabato nuova illuminazione artistica a San Giovanni

Alle ore 21 di sabato 28 agosto alla presenza del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, dell’assessore ai centri storici, Ciccio Barone, del vescovo della Diocesi di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, del parroco di San Giovanni, padre Giuseppe Burrafato, del sovrintendente ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, Antonino De Marco e del progettista, Paolo Calafiore di Noroo Milan Design Studio, si procederà all’accenzione in anteprima della nuova illuminazione artistica permanente della Cattedrale di San Giovanni Battista.

“Illuminare la Cattedrale, valorizzandola come merita – spiega l’assessore Ciccio Barone – vuol dire “accendere” simbolicamente il cuore della nostra città. A partire proprio da Piazza San Giovanni, infatti, nei prossimi mesi illumineremo alcune tra le principali arterie del centro, a cominciare dalla via Roma, dando loro maggiore decoro e migliorandone la sicurezza. Sabato mostreremo in anteprima ai ragusani e ai turisti che saranno in Piazza, uno dei quattro scenari possibili con il nuovo progetto illuminotecnico, che darà lustro all’intera cattedrale e ai suoi dettagli architettonici, creando nuovi e suggestivi scorci nei tanti punti della città da cui si può ammirare San Giovanni proprio in occasione delle celebrazioni patronali.”

Salva