Pozzallo. Saluto di commiato del Comandante Capitaneria di Porto

Visita a Palazzo di Città “Giorgio La Pira” del Capitano di Fregata (CP) Ferruccio Alessandro Grassia, che ha ricoperto l’incarico di Comandante in II presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

E’ dal 2002 che l’Ufficiale Grassia è in servizio nella città marinara con una breve pausa nel 2010 e fino a settembre 2013 quando assume l’incarico di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Licata (Agrigento), per poi tornare presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Il Sindaco Roberto Ammatuna ha ringraziato il Capitano di Fregata (CP) Ferruccio Alessandro Grassia per il notevole impegno profuso, sia come Capo Servizio Personale Marittimo, Attività Marittime e Contenzioso, nonché quale Comandante in II della nostra Capitaneria. Nella sua visita, il Comandante in II è stato accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto C.F. (CP) Donato Zito.

Il Sindaco ha augurato buon lavoro presso il nuovo Comando di destinazione ed ha omaggiato lo stesso con un targa ricordo per l’impegno e la dedizione profusa nel proprio lavoro a servizio di tutta la comunità pozzallese

