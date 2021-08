Pd. Problema immondizia sempre più grave a Ragusa Ibla

“Continua ad esserci qualcosa che non funziona. Perché non è possibile presentare Ibla in questo modo. Non quando siamo nel pieno della stagione turistica. Il Comune dà l’impressione di voltarsi dall’altra parte. Di non comprendere quale sia il problema. Evidentemente occorre rafforzare il passaggio della raccolta nelle attività commerciali e, soprattutto, monitorare costantemente chi non rispetta le regole. Perché, altrimenti, la città antica, a cui tutti fanno i complimenti per il fascino in grado di emanare, si ridurrà a una specie di cloaca. E noi questo non lo vogliamo”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, dopo avere realizzato, nelle ultime ore, una sorta di minidossier fotografico sulle condizioni in cui versano alcuni degli angoli delle zone più gettonate del sito storico. “Gli scorci sarebbero suggestivi – continua Chiavola – ma sono completamente deturpati dalla presenza dei sacchetti dell’immondizia. In alcuni casi in quantità industriale. No, così proprio non va. E dispiace che l’Amministrazione comunale abbia preferito infilare la testa nella terra come gli struzzi piuttosto che cercare la soluzione ottimale. Ibla, così, sembra davvero lontano anni luce da quella che tutti ricordavamo sino a poco tempo fa”.

