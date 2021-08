Ragusa. Novità sul potenziamento del sistema di erogazione idrica

“La nuova condotta di via Berlinguer è stata attivata, primo collegamento tra i pozzi ex Asi, di cui mesi fa abbiamo acquisito la gestione, e il serbatoio Bruscé.

L’area sarà riasfaltata e la condotta ci consentirà di immettere 15 litri d’acqua al secondo nel serbatoio che più ha sofferto gli effetti dell’attuale siccità. Dopo aver operato alcuni correttivi al funzionamento della pompa, la prossima settimana il sistema entrerà a regime. Questo intervento non risolverà tutte le criticità ma ci consentirà senza dubbio di cominciare a ridurre i disagi. Si tratta, afferma l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, del primo di una serie di collegamenti che ci permetteranno di immettere in rete l’acqua dai pozzi ex Asi, aumentando in misura importante la disponibilità idrica a disposizione della città.

Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo attivato finalmente, per la prima volta, il potabilizzatore Camemi. Le analisi in autocontrollo sulla qualità delle acque prelevate hanno dato buoni risultati, attendiamo ora l’esito delle analisi condotte da Asp.

Nel caso in cui anche queste confermassero il rispetto dei parametri previsti dalla normativa, potremo finalmente anche da questo impianto immettere acqua in rete, che andrà a confluire verso la stessa Camemi e verso Marina, dove alcune zone soffrono di importanti disagi. Successivamente, conclude Giuffrida, si procederà a realizzare le reti di collegamento anche per le altre frazioni limitrofe a cominciare da Gatto Corvino, già inserita nel piano triennale delle opere pubbliche”.

