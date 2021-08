Calcio. Santa Croce-Città di Siracusa di Coppa a porte aperte

La notizia era nell’aria nelle ultime ore, adesso arriva l’ufficialità. Il campo sportivo di Santa Croce Camerina torna ad aprire i cancelli, seppur con capienza ridotta. A darne notizie direttamente il copresidente del Cigno, Giuseppe Micieli: “dopo aver ottenuto l’agibilità dell’impianto dalla commissione pubblici spettacoli, oggi il club ha ottenuto la licenza dalla Questura di Ragusa per ospitare il pubblico sugli spalti, seppur con non poche restrizioni. – dichiara il massimo esponente biancoazzurro – Un traguardo importantissimo per la nostra società sportiva e per l’intera città, rivedere i nostri tifosi allo stadio sarà emozionante. Mi preme ringraziare tutti i miei dirigenti per il grande lavoro svolto per rendere l’impianto fruibile e un ringraziamento particolare lo rivolgo all’amministrazione comunale ed agli uffici preposti, per il preziosissimo supporto”.

Di seguito le linee guida ufficiali rivolte agli spettatori:

GARA COPPA ITALIA

SANTA CROCE – SIRACUSA

Domenica 29 agosto, calcio d’inizio Ore 16.00

Disponibilità ticket SOLO IN PREVENDITA, fino ad esaurimento.

Prezzo unico Euro 7,00 uomini e donne sopra i 2 anni.

N° 110 ticket disponibili per il settore locali;

n° 46 ticket disponibili per il settore ospiti;

Apertura prevendite presso biglietteria Stadio J.F. Kennedy di Santa Croce Camerina:

Sabato 28 agosto dalle Ore 10.00 alle Ore 12.30;

Sabato 28 agosto dalle Ore 16.00 alle Ore 18.30;

Domenica 29 agosto dalle Ore 10.00 alle Ore 12.30;

Disponibilità n° 4 posti gratuiti per giornalisti:

Per ottenere accredito inviare richiesta firmata dal direttore della testata giornalistica allegando foto tesserino del giornalista che chiede ingresso all’indirizzo email updsantacrocecalcio@gmail.com entro le Ore 12.30 di Domenica 29 agosto. Ai cancelli, l’interessato dovrà esibire l’email di risposta della società sportiva.

REQUISITI PER L’INGRESSO ALLO STADIO

Possesso del green pass o test molecolare o rapido con risultato negativo 48 ore prima dell’evento (solo per over 12 anni);

Utilizzo mascherina di protezione per tutta la durata dell’evento;

Temperatura corporea inferiore ai 37,5°;

Posto a sedere preassegnato;

Mantenimento distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

