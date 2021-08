Il dialogo non è la panacea…l’opinione di Rita Faletti

Il 31 agosto è il termine ultimo per completare il ritiro delle forze Nato dall’Afghanistan. Una proroga avrebbe conseguenze pericolose. A dirlo è il mullah Baradar, lo stesso che nel 2018 guidò le trattative tra talebani e americani. Non sappiamo se l’avvertimento sia legato o meno alla notizia circolata ieri di un possibile attentato nella zona dell’aeroporto di Kabul da parte di cellule del sedicente stato islamico. Vera o falsa, con la deadline vicina, i voli di evacuazione sono in costante aumento. Biden assicura che tutti gli americani, sia i militari che presidiano l’aeroporto sia le migliaia di cittadini statunitensi che ancora si trovano in Afghanistan, lasceranno il Paese entro la data concordata. I capi di governo europei, e con essi Boris Johnson e il premier canadese Trudeau, condividono la richiesta di un’estensione per portare in salvo gli afgani che rischierebbero la vita se rimanessero. Sta così per concludersi una lunga guerra di occupazione iniziata con l’invasione dell’Afghanistan votata all’unanimità dai Paesi della Nato dopo il tragico 11 Settembre. Quando Trump firmò l’accordo con i Guantanamo Five, i 5 talebani negoziatori di Doha, così soprannominati per aver trascorso 12 anni nel carcere speciale di Guantanamo, poi liberati in cambio di un soldato americano, la situazione era già degenerata. Trump voleva porre fine all’enorme spreco di denaro e continuare sulla via isolazionista di America First. La trattativa con i talebani, un azzardo per alcuni, da altri fu accolta con entusiasmo. Di Maio fu trasportato da un’euforia pari a quella con cui annunciò la sconfitta della povertà. Un evento “epocale”. Al netto dei giudizi espressi allora, come mai da parte dell’Europa che ora accusa Biden, in nessuna delle due occasioni, il G7 in Cornovaglia e la riunione del Consiglio atlantico in giugno, è stata manifestata alcuna preoccupazione per le conseguenze del ritiro e non è stata avanzata alcuna ipotesi alternativa? La risposta è scontata: l’Europa ha agito nel solito stile, accodandosi agli Stati Uniti e riservandosi di criticarne le decisioni in caso di fallimento. C’è però un’altra domanda da porsi sull’improvviso crollo delle forze nazionali afgane, che Biden stesso non aveva previsto. Leonardo Tricarico, consigliere militare a Palazzo Chigi e ora presidente della fondazione Icsa, think tank di analisi militare e geopolitica, ci spiega che la maggior parte dei soldati afgani veniva reclutata, addestrata alle tattiche militari e di combattimento dalle forze Nato, ma durante la stagione della semina spariva per andare al villaggio. Nessun orgoglio o sentimento di appartenenza a un popolo, nessuna ambizione di proteggerlo e difenderlo e, in aggiunta, la propensione a cedere alla corruzione. Così, con l’arrivo dei talebani, l’esercito afgano si è liquefatto. Per completare il quadro, bisogna puntare la lente sulla società afgana e le sue dinamiche interne. Malgrado il caos, è una società strutturata, relazioni di vicinato, parentela, matrimoniali, tribali, di clan. Si uccidono tra di loro ma hanno le loro regole, se così si può dire, e la corruzione è alle stelle. Su questi fattori ha giocato la strategia vincente dei talebani. Gli studenti coranici hanno iniziato ad occupare i posti di frontiera e bloccare in modo coordinato alcuni passaggi attraverso i quali transitano i rifornimenti del Paese, anche al confine con il Tagikistan. Hanno preso i capoluoghi di provincia, uno dopo l’altro, mettendo in atto processi di negoziazione con le forze locali, promesse di denaro, di amnistia, di cooptazione. Le forze Nato, all’interno dei compound e impegnate nell’addestramento, non erano in grado di controllare quanto avveniva fuori –consideriamo anche la natura del territorio, valli e montagne inaccessibili e dunque in condizioni di sicurezza minime – e stabilizzare il Paese. Dove è una bugia che da una parte ci sono i malvagi terroristi islamici e dall’altra la povera popolazione martirizzata. I russi, prima degli americani, lo avevano sperimentato. Oggi, se l’Occidente non vuole passare per fesso, attribuendo ai talebani gli interessi europei, il benessere della popolazione e la pace sociale, illudendosi che i fanatici siano cambiati e rinuncino all’applicazione della sharia, può almeno fare una cosa: congelare le riserve della Banca centrale afgana e gli aiuti del Fondo monetario internazionale. Senza soldi, neanche i talebani potranno governare.

