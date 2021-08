Coppa Italia. Santa Croce pronto a sfidare il Città di Siracusa

Domenica pomeriggio con la gara d’andata del primo turno di Coppa Italia, avrà inizio la stagione agonistica del Santa Croce calcio. Si comincerà finalmente a parlare di calcio giocato e, nonostante, la compagine biancazzurra sia ancora un cantiere aperto, ci sarà la possibilità di vedere la nuova squadra in versione gara ufficiale, contro una delle corazzate del girone B di Eccellenza. A far vista al Cign, infatti, sarà il nuovo Città di Siracusa (nato dalle polveri del Marina di Ragusa) allenato da mister Roberto Regina che è una fra le contendenti di quest’anno al salto di categoria. Il Santa Croce di mister Lucenti, invece, come al solito punterà a un campionato tranquillo e sta cercando di iniziare un nuovo ciclo, dopo le partenze importanti di Ravalli, Di Rosa, Sferrazza e Battaglia. Il Cigno, quindi, sta cercando di rinnovarsi e sono approdati alla corte di mister Lucenti gli attaccanti D’Agosta, Arena e Oliveros, i difensori Alma e Rodriguez e il portiere Alvani. I nuovi giocatori si sono uniti ai riconfermati fratelli Incatasciato, La Rosa, Iozzia, Leone, Cavone, Floridia e Arestia, mentre, ancora nella rosa a disposizione di Lucenti mancano almeno tre/quattro elementi fra centrocampo e difesa. Ritornando alla gara di domenica prossima, la società ha ottenuto l’agibilità dell’impianto ed è in attesa di ottenere la licenza da parte della Questura per poter ospitare il pubblico nelle tribune. Nei prossimi giorni la società darà nuovi aggiornamenti anche se, si spera di poter ottenere al più presto tale autorizzazione, visto che, nel caso contrario la gara si disputerà a porte chiuse

” lo staff dirigenziale sta lavorando come mai fatto prima a testimonianza di quanto sia stato difficile ripartire dopo l’avvenimento della pandemia. – dice il ds Claudio Agnello – Ci avviciniamo al primo impegno ufficiale di coppa con una rosa ancora da completare. Nonostante ciò, gli attuali atleti insieme allo staff tecnico meritano grandi elogi per il duro lavoro svolto fino ad oggi, dimostrando grande legame ai colori di questa società. Ci affacciamo ad una stagione sportiva piena di incognite ma l’impegno e la determinazione che questo club metterà in campo sarà l’unica cosa certa, specie perché sentiamo sostegno e stima da buona parte della città”.

