Ciclismo, Multicar Vittoria. Terzo e quarto posto a Cassibile

Non si ferma, neppure in piena estate, l’attività dell’Asd Multicar Amarù. Perché l’obiettivo resta sempre quello di fare crescere il più possibile i giovani talentuosi che si trovano in forza alla società gialloblù ipparina. Ed ecco che, nello scorso fine settimana, a Cassibile, tra i Giovanissimi, è arrivato il terzo posto di Lorenzo Talento e il quarto di Samuele Caruso nella G2. Quindi, il secondo posto di Enrico Nativo nella G3 e un altro secondo posto di Leonardo Carbonara nella G4. Gabriel Minardi non si è smentito neppure questa volta e ha conquistato la vittoria nella G5 mentre è da segnalare un altro primo posto per Salvatore Caruso affiancato al terzo posto da Simone La Rocca nella G6. Da mettere, altresì, in rilievo il successo ottenuto da Sara Caruso nella G6f. “Anche questa volta – chiarisce il presidente Carmelo Cilia – ci siamo classificati al primo posto come società e questo ci rincuora sul fatto che la strada seguita è quella giusta. Stiamo facendo crescere i nostri ragazzi e lo stiamo facendo seguendo la direzione corretta”. Sempre a Cassibile, poi, per quanto riguarda gli Esordienti, terzo posto per Angelo Pace, settimo per Ivan Minardi mentre ottavo si è classificato Antonino Cirignotta. E’ stato battuto solo al fotofinish, tra gli Allievi, Elia Basile che è arrivato secondo a Mocaiana, frazione di Gubbio, nel Perugino, dopo avere disputato una gara, come sempre, su alti livelli. Infine, nella categoria Juniores, buone le performance di Vittorio Talento, Lorenzo Ragusa e Ivan Kalmykov che, sempre a Mocaiana, hanno incrociato le ruote con altri esperti corridori.

