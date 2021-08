Aggredisce due agenti della polizia locale. Scicli, deferito

La Polizia Locale di Scicli ha deferito alla Procura della Repubblica un uomo di 68 anni, residente in Veneto, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Mentre due Ispettori di Polizia Locale stavano controllando delle autovetture in sosta irregolare che impedivano la circolazione dei veicoli, venivano avvicinate da un uomo, la cui autovettura era stata sanzionata, che li aggrediva verbalmente con frasi oltraggiose giungendo anche a colpire con uno schiaffo il blocchetto dei verbali che uno degli Ispettori teneva in mano facendolo cadere per terra.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione di Donnalucata che ha proceduto ad identificare l’aggressore.

​

La Polizia Locale di Scicli, a seguito di un sopralluogo congiunto con un tecnico dell’A.R.P.A. Sicilia, ha elevato sanzioni a carico di un esercizio commerciale del centro storico di Scicli per tremila euro.

In particolare sono state contestate due violazioni alla legge 447 del 1995: superamento del limite massimo di immissione sonora e aver utilizzato un impianto di diffusione musicale senza presentare al Comune la relazione di impatto acustico.

Salva