Parcheggio San Paolo. Ragusa Ibla, Cassì replica a Comibleo

“Se la stagione turistica fa registrare il tutto esaurito anche a Ibla, è anche grazie al fatto che svariate migliaia di ragusani e di turisti possono accedervi tramite le navette gratuite, oltre che col potenziato collegamento Ast, e grazie ai nuovi parcheggi lungo la circonvallazione di via Ottaviano. Mai vista tanta gente a Ibla, e per così tanto tempo. Sarebbe bastato a Comibleo interrogare gli stessi operatori economici, per evitare di scivolare in una polemica sterile e ingenerosa.

Il decespugliamento del costone sopra il Parcheggio San Paolo effettuato nell’ambito del programma di indagini propedeutico alla realizzazione di ascensori di collegamento, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, ha evidenziato la necessità di procedere ad un consolidamento della roccia. Un evento imprevisto che ha determinato il rinvio dell’apertura del parcheggio stesso, ma i lavori svolti non andranno certamente perduti e ci consentiranno una apertura in sicurezza una volta consolidato il costone”.

