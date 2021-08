Da S.Croce Camerina il Concorso Letterario “Manuela Paradiso”

“Manuela Paradiso” è il concorso letterario in onore dello scrittore Vannino Avanzato Falconieri che l’università Unitre’ di Santa Croce Camerina ha proposto come prima edizione. Dopo aver ricevuto una quantità’ inaspettata di testi il 2 settembre alle 18 nel ristorante “La Marchesa” (contrada Marchesa 228 – Ragusa) avrà luogo l’incontro conclusivo di questa prima edizione. La prima convocatoria vuole essere un pretesto per spingere tutta la attività letteraria nella provincia, perché la letteratura non si fa solo con fiere letterarie, ma con coloro che producono libri e racconti come Vannino Avanzato Falconieri.

L’ incontro è aperto al pubblico.

