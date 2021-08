L’Algeria interrompe rapporti diplomatici col Marocco

Rapporti tesi tra Algeria e Marocco per il conflitto nel Maghreb, ma anche per la ripresa delle relazioni tra Israele e Marocco. Il ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra ha annunciato l’interruzione delle relazioni diplomatiche dopo che Algeri ha accusato Rabat di continue schermaglie ostili. Un altro motivo è la ripresa delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele, in cambio del riconoscimento da parte di Tel Aviv, dei diritti di Rabat sui territori che occupa dal 1975 nel Sahara occidentale. In particolare, il conflitto sul Sahara occidentale è una delle maggiori fonti di tensione tra Rabat e Algeri. In un comunicato, il ministro degli esteri algerino ha affermato che “la storia ha dimostrato che il regno del Marocco non ha mai smesso di compiere azioni avverse contro l’Algeria”. Il Ministro ha citato un elenco di motivi per cui il presidente algerino Abdelmedjid Tebboune ha preso la decisione, compreso un rapporto dell’Alto Consiglio di sicurezza che parla del sostegno del Marocco a due gruppi di opposizione che Algeri definisce movimenti terroristici. Dal canto suo, Rabat ha affermato che la decisione del suo vicino è “completamente ingiustificata, ma attesa” respingendo “i pretesti assurdi che la sostengono”.

