Ragusa. Palco di stelle omaggia Morricone. Ieri sera sold out

Ci sono alchimie che difficilmente si riescono a spiegare. Bastano un racconto, una musica da premio Oscar a fare da cornice e all’improvviso ci si sente trasportati in una dimensione quasi onirica. E’ quanto riesce benissimo ai fratelli Arezzo, Peppe e Michele, musicista compositore il primo, scrittore e creativo delle parole il secondo, che, sabato sera, in occasione del terzo appuntamento di Palco di stelle, la rassegna di arte e intrattenimento in fase di svolgimento all’anfiteatro di Poggio del sole hotel sulla Ragusa mare, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Certo, il fatto di avere declinato le note create da un gigante come il maestro Ennio Morricone ha aiutato moltissimo. Ma Peppe e Michele Arezzo lo fanno con garbo, con capacità, riuscendo a coinvolgere in maniera pressoché totale gli spettatori. “E’ stato davvero – afferma il direttore artistico Maurizio Nicastro – da un lato uno spettacolo di spessore, dall’altro un appuntamento che ha saputo scavare nell’immaginario collettivo di ciascuno dei presenti facendo leva sulle colonne sonore che tutti abbiamo amato associandole a film che si sono riscoperti nel tempo dei veri e propri capolavori o che già lo erano quando sono usciti per la prima volta al cinema. Insomma, questo omaggio a Morricone ha saputo colpire nel segno e, d’altronde, per quanto mi riguarda non c’erano dubbi. Complimenti ai fratelli Arezzo per avere costruito un recital davvero molto particolare che ci ha fatto emozionare in più passaggi”. La rassegna continua con il quarto appuntamento in programma già domani sera, martedì 24 agosto con Ornella Giusto in Federico Garcia Lorca, “pasìon andaluza” sotto la luna gitana. Inizio previsto alle 21,30 sempre all’anfiteatro di Poggio del sole. Alla chitarra Davide Sciacca, al baile Grazia Maugeri. Movimenti di scena di Ornella Giusto a cura di Lorena Salis. Info e prenotazioni al 333.4183893.

