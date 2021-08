Ispica si prepara alla Festa degli Artisti il prossimo weekend

E’ tutto pronto per la Festa degli artisti in programma sabato 28 e domenica 29 agosto in piazza Unità d’Italia a Ispica. Qualche numero? Saranno 27 gli artisti sul palco, 10 i professionisti facenti parte della giuria, 30 i ragazzi del talent selezionati, 20 i tecnici facenti parte dello staff. “La Festa degli artisti – spiega il patron Maurizio Di Mauro – si pone un obiettivo specifico che è quello di fare emergere il talento dando l’opportunità del confronto e della condivisione nell’ambito di un contesto artistico e formativo. Per questo parliamo di festa, per questo parliamo di momenti di gioia di cui tutti, in special modo in questa particolare fase storica, sentiamo il bisogno. Tra gli altri appuntamenti programmati, domenica alle 22, dopo il talent, ci sarà lo spettacolo del maestro Peppe Arezzo accompagnato dalla sua orchestra. Assieme ad Arezzo, al pianoforte, ci sarà Peppe Tringali alla batteria, Alberto Fidone al basso, Emilio Assenza e Daniele Catrame alle chitarre, Vincenzo Fontes alle tastiere. E poi le voci soliste di Vittoria Cascone, Aurora Corrao, Simona Gubernale e Gaia Moltisanti. Quindi le performance di Nico Arezzo, Lorenzo Licitra e della BlackOut pop band. “Sarà il momento conclusivo – aggiunge Di Mauro – ed è ovvio che ci teniamo a far sì che, sul piano musicale, possa esserci la massima condivisione possibile. Ci siamo attrezzati per creare uno show che riesca non solo ad intrattenere il pubblico ma soprattutto a farlo partecipe della grande emozione che i nostri artisti cercheranno di trasmettere dal palco. Quindi, impossibile mancare”.

