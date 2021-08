Continua la svolta green del Libero Consorzio di Ragusa

Il parco auto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si arricchisce di un terzo autoveicolo elettrico finanziato con i fondi del progetto comunitario EnerMob Interreg Adrion, di cui l’ente provinciale è capofila. La nuova vettura dispone di capacità di alloggio per sette persone e di funzionalità navetta inter-sede, nonché di mobilità condivisa, non appena le condizioni lo consentiranno.

L’acquisizione di questo mezzo si aggiunge a quello di altre due autovetture, a trazione completamente elettrica, collegate sempre al progetto sulla diffusione di sistemi di trasporto elettrico interurbano e interregionale nei Paesi dell’area Adrion.

L’obiettivo dell’Amministrazione provinciale, in sintonia peraltro con quanto recentemente confermato dalle politiche europee in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità (con proposte atte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030) è quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per migliorare la qualità dell’ambiente e il rinnovo della flotta aziendale appare come un passo determinante nel percorso volto alla riduzione dell’impatto ambientale provocato dai gas di scarico dei mezzi inquinanti in circolazione.

Il prossimo step del progetto, seguito con impegno dagli uffici delle Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale dell’Ente, prevede le attività finalizzate all’installazione di sette punti di ricarica, accessibili al pubblico, distribuiti nel territorio provinciale.

