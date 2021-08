Modica premia i suoi atleti domenica 22 agosto

Si terrà domenica 22 agosto alle 21:00 presso l’Auditorium “Nannino Ragusa” a Marina di Modica, la Festa dello Sport Modicano 2021. La serata vedrà la premiazione delle realtà sportive modicane che sono riuscite a svolgere regolare attività nonostante il difficilissimo periodo storico attraversato. Sono sette le categorie premiate più due riconoscimenti speciali. Le categorie sono: atleta maschile, atleta femminile, atleta under, atleta master, giornalista, società sportiva, dirigente. I due premi speciali sono quello alla carriera che verrà assegnato al Maestro Giorgio Scarso che da poco ha concluso la sua lunga esperienza a capo della Federazione Italiana Scherma e il premio dedicato alla memoria di Antonio Aurnia che verrà consegnato ad un personaggio che ha legato gran parte della propria carriera sportiva proprio alla figura dell’indimenticato presidente rossoblù. Oltre alle premiazioni, verranno tolti i veli ad alcune delle maggiori società sportive modicane. Ci sarà infatti la presentazione della Avimecc Volley Modica che si appresta a disputare la terza stagione consecutiva in A3, della PVT Egea Modica, al ritorno sul palcoscenico più importante della A2, del Frigintini Città di Modica e del Modica Calcio del nuovo corso targato Di Raimondo – Pitino – Radenza, della Running Modica che ha fatto registrare numeri record tra i suoi atleti. L’evento è organizzato dall’Assessorato allo Sport retto da Maria Monisteri: “Abbiamo voluto fortemente riprendere la tradizione del premio agli sportivi modicani proprio quest’anno perché veniamo da un periodo complicato anche e soprattutto nel mondo sportivo. Sono state poche le discipline che, a livello semi professionistico e dilettantistico, hanno avuto modo di svolgere una regolare attività agonistica. A chi ha avuto la possibilità vogliamo consegnare un premio che è uno sprone ad andare avanti ed un apprezzamento per quello che sono riusciti a fare”. La manifestazione di domenica è aperta anche ai tifosi e a tutti gli appassionati sportivi nel rispetto delle normative vigenti anti Covid.

