Troppi positivi. Vittoria calcio si riserva posticipo nuova stagione

Il Presidente Michele Bertoni e il Direttore Generale Salvo Barravecchia hanno preso la seguente decisione: visto la difficilissima situazione che si sta vivendo nelle ultime ore nella città vittoriese per quanto riguarda il numero estremamente alto di contagiati, per precauzione verso i propri tesserati e verso tutti coloro che ruotano intorno al Club Calcio Vittoria 2020, la Società si riserva di iniziare la nuova stagione calcistica con qualche giorno di posticipo, dopo giorno 23 agosto.

Dichiara il DG Barravecchia: “In questo momento è importante la salute, ma anche iniziare in sicurezza per evitare di fermarsi in seguito. Inoltre all’interno del gruppo squadra si sono riscontrate alcune positività, quindi sarebbe una scelta folle iniziare la preparazione. In comune accordo col Vicepresidente Tidona, in colloquio con il medico Vaianella, insieme al mister Costantino e il Team Manager Frasca, abbiamo sentito telefonicamente il Presidente della Federazione LND Sandro Morgana. Dai primi contatti telefonici Morgana ha mostrato la propria solidarietà al momento delicato che la città di Vittoria sta vivendo, e si è reso disponibile, viste le positività dei tesserati, a rinviare la partenza, ad iniziare dal primo turno di Coppa Italia”.

La società Biancorossa aspetta che gli enti preposti, la Regione Siciliana, l’Asp, il Prefetto e la Commissione Prefettizia formalizzino la situazione che può concretizzarsi nelle prossime ore in città, in quanto è molto probabile che Vittoria, vista la situazione, può diventare zona arancione o addirittura zona rossa.

