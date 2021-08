Auto esplosa a Ragusa. Cassì: “Alzare il livello di guardia”

Un’auto rubata e data alle fiamme, dopo averla riempita con bombole di gas affinchè esplodesse, è un fatto al quale a Ragusa non siamo certamente abituati. Fenomeni di questo tipo, che hanno una natura evidentemente dolosa e un carattere probabilmente intimidatorio devono far immediatamente alzare la soglia d’attenzione di tutta la comunità”. Così in una nota il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi.

“L’appello che rivolgo alle Forze dell’ordine – aggiunge – è che si faccia chiarezza al più presto affinchè i responsabili vengano portati davanti alla giustizia velocemente”.

Salva