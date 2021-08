Ragusa calcio. Arriva il forte esterno Gabriele Cacciola

Un altro colpo da novanta per il Ragusa Calcio. Vestirà la maglia azzurra per la stagione 2021-2022 anche il forte esterno Gabriele Cacciola. Classe ’98, catanese, proveniente dal Giarre con cui ha vinto il campionato di Eccellenza, Cacciola è dotato di buone doti atletiche, possiede una corsa degna di attenzione e ha pure il vizietto del goal. “Stracontento di essere approdato qui al Ragusa – dichiara – per le prospettive e soprattutto perché si sta creando un progetto importante di cui mi onoro di fare parte. Sono già al lavoro da qualche giorno a disposizione di mister Filippo Raciti e mi pare di potere affermare che ci siano tutte le condizioni per fare bene. Metterò sul piatto la mia professionalità e la mia voglia di vincere per cercare di tagliare traguardi ambiziosi”. Il responsabile dell’area tecnica Graziano Strano sottolinea che “l’accordo è stato formalizzato in queste ultime ore” e che “Cacciola potrà senz’altro fornire una valida mano d’aiuto al percorso prefigurato per questa stagione dalla società azzurra”. Il presidente Giacomo Puma aggiunge: “Cacciola è un ragazzo serio, molto motivato, che potrà senz’altro aiutarci a fare crescere questo gruppo nella maniera migliore. Stiamo cercando di muoverci nel tentativo di non sbagliare l’individuazione degli ultimi tasselli che ci consentiranno di completare il mosaico”.

