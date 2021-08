Dialisi a Scicli. On. Ragusa: “Sarà presto ripristinato”

L’on. Orazio Ragusa ha incontrato questa mattina il direttore sanitario dell’Asp, Raffaele Elia, per ottenere, dalla sua viva voce, rassicurazioni circa il fatto che il servizio dialisi a Scicli, e nello specifico all’ospedale Busacca, sarà ripristinato il prima possibile. “Dopo che nei giorni a cavallo di Ferragosto lo stesso era stato sospeso, con la conseguenza che i pazienti erano stati dirottati in altre sedi aziendali – afferma l’on. Ragusa – era emerso il timore che qualcosa non andasse per il verso giusto con riferimento al futuro dello stesso servizio in città. Per fortuna, tutti i timori sono stati fugati, e lo ha già fatto pure l’Asp con una comunicazione ufficiale, evidenziando che si è trattato soltanto di un guasto e che si procederà il prima possibile al ripristino dell’erogazione servizio dialisi, così come è stato sempre fatto, non appena il guasto in questione sarà riparato. Ringrazio il dottore Elia per avermi fornito utili spiegazioni e restiamo in attesa della risoluzione definitiva della vicenda

