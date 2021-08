Pozzallo. Iniziative per rendere più agevole l’anno scolastico

Sopralluogo dell’Assessore del comune di Pozzallo Alessandra Azzarelli con i tecnici e il personale dell’U.T.C. negli edifici scolastici della città.

Scopo della ricognizione è stato quello di iniziare tutta le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la piena operativà degli Istituti prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Inoltre, a breve verrà pubblicato il bando di gara per affidare il servizio di refezione scolastica, che coinvolgerà le scuole dell’infanzia e alcuni classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado a tempo prolungato e potrà essere operativo già dal mese di settembre.

Per quanto riguarda l’assistenza specialistica (ASACOM) in favore degli alunni diversamente abili è già stato pubblicato il bando per il rinnovo e l’aggiornamento dell’albo comunale degli enti accreditati.

“Il nostro obiettivo è agevolare il più possibile lo svolgimento delle attività scolastiche garantendo la manutenzione dei nostri Istituti e offrendo servizi indispensabili per la crescita dei nostri ragazzi”, afferma l’Assessore Alessandra Azzarelli.

