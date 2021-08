Ispica. Arrestati altri 6 ladri di carrubbe in zona Graffetta

Polizia e Carabinieri di Modica in un’operazione congiunta hanno tratto in arresto per furto di carrube, sei rumeni, rispettivamente di 22, 38, 33, 30, 31 e 26 anni, quest’ultimo con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. Sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di furto aggravato di 390 kg di carrube asportati da un terreno di Contrada Graffetta, tra i territori di Ispica e Pozzallo. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, sono stati sottoposti ai domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Le carrube rinvenute del valore commerciale di 600 euro circa, sono state, previo riconoscimento, consegnate alla parte offesa in quanto avente diritto.

