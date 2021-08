Pozzallo. Rinnovo e aggiornamento albo comunale enti accreditati

A Pozzallo sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per il rinnovo e l’aggiornamento dell’Albo Comunale degli Enti accreditati per la gestione del servizio di assistenza specialistica ed il trasporto in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado nel territorio comunale di Pozzallo per l’anno scolastico 2021/2022.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Pozzallo nella sezione Bandi e Avvisi, la presente procedura riguarda i soggetti che intendono iscriversi per la prima volta all’Albo comunale, mentre i soggetti già accreditati dovranno rendere, apposita dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione all’Albo.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 30 agosto 2021.

