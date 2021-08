Calcio. Il Ragusa riconferma lo storico magazziniere Iacono

L’azzurro ce l’ha tatuato sul cuore. E non se ne staccherebbe mai. Anche per la prossima stagione, il Ragusa Calcio si avvarrà delle prestazioni professionali e della passione di Franco Iacono. Da tutti conosciuto come zio Franco, il magazziniere è riuscito, con il tempo e con la caparbietà che profonde nel suo operato, a conquistare la stima e l’attenzione di tutti i giocatori transitati dalle parti dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. “Sì, è vero – afferma – il Ragusa è la mia vita e ora, come non mai, mi trovo molto bene con questa realtà e con questa società che ha deciso di confermarmi. Questo significa che porterò in dotazione il mio piccolo contributo per cercare di realizzare un grande progetto. Ragusa ha fame di calcio e, soprattutto, di risultati importanti”. Il direttore generale Alessio Puma: “Zio Franco è un po’ la storia del Ragusa e non si può mettere ai margini la storia ma occorre valorizzarla ed esaltarla come stiamo cercando di fare noi costruendo una struttura organizzativa il più possibile attrezzate e in grado di rispondere presente alle varie sollecitazioni a cui ci sottoporrà il campionato”.

