Senza sosta il fuggi fuggi dall’Afghanistan…di Giannino Ruzza  

In Afghanistan in queste ore vige il “si salvi chi può”, nonostante I talebani, dopo aver occupato il palazzo presidenziale, abbiano dichiarato un’amnistia generale per tutti gli ex funzionari del governo Ghani, esortandoli a tornare al loro lavoro. “E’ stata decretata un’amnistia generale per tutti, in modo che possano riprendere con fiducia la loro vita quotidiana” hanno affermato in un comunicato i leader talebani. Tuttavia migliaia di famiglie sono in marcia nel tentativo disperato di lasciare il paese per il pericolo di ritorsioni violente. Poco prima dell’arrivo dei talebani a Kabul, il presidente Ashraf Ghani ha rassegnato le dimissioni e lasciato vigliaccamente, con le tasche piene, il Paese, nel frattempo piombato nel caos. L’evolversi drammatico della situazione ha costretto gli Stati Uniti, a inviare 6.000 soldati per garantire l’evacuazione in sicurezza del personale dell’ambasciata, oltre agli afgani che lavoravano nella delegazione diplomatica. Mentre per oggi in Europa è prevista una riunione dei Ministri degli Esteri per analizzare la grave situazione venutasi a creare in Asia Centrale. Dal canto suo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che la comunità internazionale deve garantire che l’Afghanistan non diventi un terreno fertile per il terrorismo. “Il mondo ci sta guardando”, ha detto il segretario generale Antonio Guterres. “Non possiamo e non dobbiamo abbandonare il popolo afgano”. Nel frattempo, la Cina è stata la prima a mostrare sostegno ai talebani, affermando di essere pronta per “relazioni amichevoli”. Anche Iran e Russia hanno avanzato nelle ultime ore, proposte diplomatiche. Mentre il presidente Joe Biden, che per qualche giorno era sparito dalla scena, e ricomparso ieri difronte alle telecamere per difendere il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, ammettendo che l’avanzata dei talebani si è sviluppata più velocemente del previsto. Biden ha sottolineato che i soldati americani non possono difendere una nazione i cui leader “si sono arresi e sono fuggiti”, come ha fatto il presidente Ashraf Ghani.

Salva