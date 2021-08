Le Perseidi hanno illuminato il cielo notturno nel mondo

Le cosiddette Lacrime di San Lorenzo sono state viste in questi giorni, al loro apice, in vari paesi e affascinato gli spettatori del pianeta. Nel mese di agosto, le stelle cadenti si sono potute vedere più chiaramente tra il 10, l’11, il 12 e il 13, principalmente in ora antelucana. Ad esempio a Kuklice, nella Macedonia settentrionale, è stato possibile osservare l’evento astronomico; non servivano occhiali, binocoli o telescopi speciali, ma semplicemente sdraiarsi in un luogo buio e guardare il cielo. Anche nel Joshua Tree National Park, situato in California, i più fortunati hanno potuto assistere ad una spettacolare pioggia di meteoriti. Ovviamente per poter assistere a questi fenomeni diventano fondamentali le ottime condizioni meteorologiche. Dal belvedere di As Tablillas de As Lagoas, in Spagna, erano visibili una moltitudine di stelle cadenti, che di solito si vedono in tutto l’emisfero settentrionale durante l’estate. Anche nel deserto di Kubuqi, nella regione autonoma della Mongolia interna, in Cina, è stata osservata un’altra spettacolare combinazione di colori nel cielo. Le perseidi possono raggiungere velocità superiori a 50 chilometri al secondo (180.000 chilometri all’ora). Perseidi è il nome dato al fenomeno astronomico dello sciame meteorico prodotto dai detriti lasciati dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, e inizia solitamente a luglio. Le Perseidi, sono considerate famose per il loro gran numero di meteore contemporanee e per le spettacolari combinazioni di colori.

