Ferragosto illuminato da una meteora sul cielo di Ragusa

Alle 23,30 circa, per alcuni secondi, il cielo ibleo è stato solcato da una luminosissima scia, causata dalla caduta di una meteorite che a contatto con l’atmosfera si è disintegrata. Uno spettacolo fuori dal comune, per tutte quelle persone che alzando gli occhi al cielo, hanno potuto assistere a questo avvenimento particolare. Il fenomeno in Astronomia viene chiamato anche “bolide luminoso” ed è stato avvistato in varie parti della Sicilia e del Sud Italia. Nel passato, fenomeni del genere venivano considerati segni di buon auspicio.

