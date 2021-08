Fuga dall’Afghanistan…l’opinione di Rita Faletti

In Asia centrale, crocevia tra Occidente e Oriente, l’Afghanistan è tornato nelle mani di coloro che non hanno mai smesso di rivendicarne il controllo: i talebani. Un’attesa durata vent’anni, dal 2001, quando le forze Usa deposero il regime fondamentalista in seguito all’attentato dell’11 Settembre, insediando un governo rappresentativo delle varie etnie afgane. “Voi avete gli orologi? Noi abbiamo il tempo”. Niente suona più vero per significare quanto irrilevante sia l’inarrestabile ticchettio dell’orologio di fronte all’arma invincibile della pazienza. L’invasione dei sovietici nel 1979, il ritiro nel 1989, la guerra civile e infine il regime talebano esteso a tutto il paese. Una settimana fa, su 34 capoluoghi di provincia, oltre la metà era caduta nelle mani dei ribelli, quasi senza sparare un colpo contro la resistenza delle forze nazionali. Conquistate le città di Herat, dove stazionava il grosso del contingente militare italiano, e Kandahar, il luogo di nascita della guida spirituale talebana, il mullah Omar. Questa mattina si è arresa Kabul, la capitale, dove le milizie talebane sono entrate trionfanti. Il Pentagono aveva già sollecitato i cittadini statunitensi a lasciare il paese su voli commerciali e predisposto l’invio di tremila soldati per proteggere l’evacuazione del personale diplomatico. Londra aveva fatto lo stesso e invitato i connazionali a tornare in patria il prima possibile. L’amministrazione Biden riteneva che Kabul sarebbe stata in grado di difendersi. Non è più un problema americano, aveva detto il presidente, ma del popolo afgano. Cinismo mascherato da ottimismo? La situazione è precipitata, il paese è nel caos e in preda alla paura. Colonne di profughi scappati dai villaggi e dalle città occupate, si sono concentrate fuori della capitale sperando di poter attraversare il confine con il Pakistan; numerosi sono accalcati all’esterno delle ambasciate straniere per ottenere documenti e un visto per l’Europa. Intanto le operazioni di rimpatrio si stanno svolgendo freneticamente e Biden ha minacciato di rispondere in caso di attacchi. “Abbiamo circondato Kabul, hanno dichiarato i talebani, ma non la prenderemo con la forza, al sicuro chi esce.” Quale forza? I corpi d’armata, di cui è costituito l’esercito nazionale, l’imperfetto sarebbe a questo punto d’obbligo, erano espressione di etnie e tradizioni tribali diverse, prive quindi di quello spirito di unità e coesione che li avrebbe motivati nell’affrontare chi, al contrario, era convinto di battersi per una causa giusta. Molti soldati e governatori locali erano passati ai talebani. Rassegnazione di fronte alla propria impotenza, diffidenza nei confronti di uno stato centrale inefficiente e corrotto non sentito come proprio, consapevolezza di precipitare nell’incubo di un passato che si ripropone con le stesse caratteristiche di vent’anni fa. I talebani non sono cambiati. Era la popolazione che stava cambiando, che sperava di riscattarsi dalla povertà, di crescere economicamente e socialmente. Oggi vive la sensazione forte di essere stata tradita. Anche l’Occidente è stato tradito, ma da se stesso: chi ha iniziato qualcosa deve portarla a termine. Ne usciamo con le ossa rotte e la credibilità sotto i tacchi. Cosa accadrà domani? Ci sarà un governo di transizione. Oltre a questo, la certezza di una grave crisi umanitaria, nuove sfere di influenza, nuove ambizioni. Cina Russia e Europa stanno a guardare, ciascun paese con i propri timori. La Cina dell’estremismo islamico con cui si trova a fare i conti nella regione dello Xinjiang, abitata dagli uiguri di religione musulmana; l’Europa delle masse di profughi in fuga; la Russia, critica per il ritiro affrettato, di gruppi fondamentalisti più pericolosi che i talebani potrebbero tenere a freno. E c’è l’Iran sciita, che il sunnismo talebano avversa, ma con il quale i rapporti sono cambiati per via degli interessi convergenti. Adesso poi che il ministero degli Esteri iraniano è affidato a un ultraconservatore anti-occidentale, il fondamentalismo si vede aprire le porte al dialogo con i paesi confinanti. L’Occidente dovrà vedersela con la globalizzazione jiihadista.

Salva