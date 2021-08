Contributi ad aziende zootecniche siciliane colpite da incendi

“La Presidenza della Regione Siciliana ha disposto l’erogazione di contributi a favore delle aziende zootecniche siciliane, identificate con codice ASL, danneggiate dagli incendi verificatisi nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. I contributi previsti riguardano l’acquisizione di foraggi e mangimi, la riparazione e il ripristino delle recinzioni dei pascoli, di tubazioni per l’approvvigionamento idrico e la ricostituzione dei capi di bestiame perduti a causa degli incendi, per un importo massimo concedibile di 20.000 euro. Per gli allevatori interessati al grave fenomeno è possibile reperire l’avviso contenente criteri, modalità e schema della domanda al seguente indirizzo web:

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-08/Avviso%20Pubblico.pdf

Con questa misura di sostegno, la Giunta regionale ha manifestato la volontà di intervenire nel più breve tempo possibile a fronte di una paurosa emergenza che sta danneggiando fortemente il territorio isolano e arrecando danni enormi a un comparto economico già provato da una crisi senza precedenti”.

Lo dichiara in una nota alla stampa il Presidente del Collegio dei Questori all’ARS, on. Giorgio Assenza.

Salva