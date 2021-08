Ciclismo. E’ accordo tra il Gsd Almo e la Nial Nizzoli

Il Gsd Almo 1966 di Monterosso e la Nial Nizzoli di Reggio Emilia hanno stipulato una collaborazione per la parte sportiva in vista della prossima stagione ciclistica. Un progetto che, grazie al supporto della Nial Nizzoli, sarà finanziato da grosse aziende siciliane per lo sviluppo di un’unica formazione che si prefigge di garantire la possibilità di crescere ai corridori isolani. A sottoscrivere il progetto per la Nial Nizzoli il patron Auro Nizzoli e per il sodalizio monterossano Salvatore e Giuseppe D’Aquila. “Auro Nizzoli – dicono i D’Aquila – da un ventennio è vicino al memorial Giovanni Cannarella che, come società, ci onoriamo di organizzare. Ha sempre partecipato portando atleti di grandissimo rilievo che, non a caso, come ad esempio Adriano Malori, che qui a Monterosso più volte ha vinto, si sono poi imposti in ambito nazionale e internazionale. I nostri corridori, e per nostri intendiamo gli atleti siciliani che via via andremo a individuare, avranno l’opportunità, in virtù di questa partnership, di continuare la preparazione in Emilia Romagna e, soprattutto, di partecipare a varie competizioni ciclistiche nel Nord Italia confrontandosi con altri atleti dalle importanti caratteristiche. Tutto ciò ci consentirà non solo di fare crescere ulteriormente i nostri ragazzi ma di potere valutare chi ha effettivamente le doti per potere andare avanti in ambito professionistico. Ringraziamo Auro Nizzoli, amico da sempre, per la fiducia che ha avuto nei nostri confronti e ci prepariamo per fare in modo che questo progetto possa garantire ricadute eccezionali per il movimento ciclistico isolano”.

