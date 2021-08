Mercati rionali permanenti. La proposta di Idea Liberale Vittoria

“Ci sono spazi, a Vittoria, che nessuno utilizza. Grandi aree che potrebbero essere sfruttate meglio ai fini della crescita economica locale. Uno tra questi, ad esempio, è quello situato nei pressi dell’istituto comprensivo Pappalardo, laddove un tempo sorgeva il mercato ortofrutticolo. Un’area, contigua alla via Giuseppe Di Vittorio, che potrebbe servire come base ideale per l’allestimento di un mercatino rionale permanente”. E’ quanto afferma il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, dopo avere raccolto, a Vittoria, il sentire comune di numerosi cittadini i quali gradirebbero che fosse ampliato il ventaglio delle offerte proprio con riferimento alla creazione dei mercatini rionali. “Naturalmente – continua Scuderi – tutto questo dovrebbe fare parte di un piano complessivo, nel contesto di un’azione amministrativa ben regolamentata e concertata. Ma visto che gli spazi ci sono, si tratterebbe di organizzare gli stessi nella maniera più adeguata. Pensiamo, quindi, a mercati rionali permanenti che consentirebbero agli ambulanti di potere contare su un’opportunità di lavoro in più e ai consumatori di sfruttare questa occasione per economizzare sui propri acquisti”.

